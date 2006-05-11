Ющенко пригласил Путина и Буша

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА и Президента Соединенных Штатов Америки Джорджа БУША принять участие в международном форуме, посвященном памяти жертв Бабьего Яра.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, форум состоится в сентябре в Киеве в рамках мероприятий, посвященных 65-летию трагических событий.

В письмах, которые глава Украинского государства направил в адрес российского и американского коллег, говорится: «У нас есть общая возможность еще раз напомнить миру, и особенно молодому поколению, о том, как важно сегодня помнить уроки истории и предотвращать какие-либо проявления нетерпимости в межнациональных отношениях».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что массовые расстрелы в Бабьем Яру стали одной из первых трагических страниц геноцида еврейского народа, возведенного нацизмом в ранг государственной политики.

«Для народа Украины это также и память о гибели десятков тысяч советских военнопленных разных национальностей, принявших на себя удар агрессора с первых дней войны. Достойное чествование их памяти необходимо для сохранения правды о Второй мировой войне», – отметил В.ЮЩЕНКО.