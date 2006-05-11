Черновецкий будет вести прием на ступеньках
10:50, 11 мая 2006Политика
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Мэр выйдет в народ 13 мая в 13.00
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в субботу, 13 мая, проведет личный прием граждан, во ходе которого выслушает жалобы, обращения и предложения киевлян, с целью оперативного решения их проблем.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, прием начнется в 13.00 у центрального входа в здание КГГА (ул.Крещатик, 36).
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