СБУ замахнулась на неприкосновеность нардепа

СБУ передала в органы прокуратуры материалы для решения вопроса о направлении представления в Верховную Раду о лишении неприкосновенности одного из народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил сегодня журналистам на пресс-конференции.

«Мы свою работу выполнили, передали на снятие депутатской неприкосновенности представление в прокуратуру. Оно сейчас изучается. И в зависимости от того, как наша мотивация будет принята, Генеральная прокуратура примет решение - направлять или не направлять в ВР это представление», - сказал председатель СБУ.

В то же время он так и не уточнил, о ком из народных избранников идет речь, поскольку, по его словам, это может помешать следствию.

Как сообщал УНИАН, В.ХОРОШКОВСКИЙ еще 9 ноября заявлял, что многие коррупционные связи ведут в парламент. При этом председатель СБУ сказал, что сейчас спецслужба готовит представление на одного народного депутата о снятии депутатской неприкосновенности.