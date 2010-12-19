В Коломые открыт приют для сирот Святого Николая

В Коломые Ивано-Франковской области открыли приют для сирот Миссионерской общины Святого Николая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По предоставленной информации, благотворительное учреждение будет действовать в двухэтажном здании по улице Сичинского, 22, в Коломые, которое раньше принадлежало школе №4.

Приют будет опекать Коломыйско-Черновицкая епархия, который станет домом для 30 девочек с ограниченными возможностями. Для них здесь обустроены комнаты отдыха, столовая, библиотека, игровой и актовый залы. В ближайшее время на втором этаже здания упорядочат часовню.

В приюте деть будут получать не только знания по основным образовательным дисциплинам, но и будут учиться музыке, пению и рукоделию.

«Этот приют должен стать родительским домом для детей, которые в силу различных обстоятельств остались без родительской опеки, - отметил, освящая заведение, владыка Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ Николай СИМКАЙЛО. – К христианскому семейному уюту, теплому дому, питанию и другим необходимым вещам будет иметь доступ дети, оказавшиеся в крайне сложных жизненных обстоятельствах».

По словам заместителя председателя облгосадминистрации Романа ИВАНИЦКОГО «открытие такого приюта – большое и очень важное событие». «Это отдельный дом, со своим особым микроклиматом, что, бесспорно, будет отличаться от обстановки интернатных заведений, - сказал заместитель председателя облгосадминистрации. - Пусть дети найдут здесь семейное тепло и нашу совместную бескорыстную заботу».

В подарок от облгосадминистрации коломыйский приют получил современную спортивную площадку и сладости.