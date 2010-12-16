Гавриш: Янукович скоро передаст в парламент антикоррупционный пакет

До конца года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ передаст в Верховную Раду изменения к антикоррупционным законам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил украинским журналистам в Брюсселе первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ.

“Насколько мне известно, проработка пакета законодательных инициатив Президента о противодействии коррупции завершена Министерством юстиции. Сейчас они находятся на согласовании с правительством, и в ближайшее время, думаю, это может произойти до Нового года, Президент подаст их в парламент”, - сказал он.

С.ГАВРИШ отметил, что речь идет о целом ряде уточненных механизмов контроля над доходами и расходами государственных служащих, обеспечения современных инструментов противодействия взяточничеству и пр.

Он добавил, что Украина рассчитывает на помощь международных организаций в преодолении коррупции, в частности, в виде экспертной помощи по адаптации украинского законодательства к мировым стандартам, а также поддержке инициатив, которые выходят за пределы правительства и находятся в компетенции неправительственных организаций.

“Без привлечения общественности, без втягивания ее в процесс противодействия коррупции говорить о реальных успехах в этом секторе невозможно. Почему? Потому что большое количество украинцев, согласно социологическим исследованиям, платит коррупционный налог, платит часто, если не практически регулярно”, - сказал первый заместитель секретаря СНБО.

По его мнению, задержка с вступлением в действие одобренных ранее парламентом антикоррупционных законов связана, прежде всего, с попыткой согласовать антикоррупционную политику с политикой экономических реформ.

“Скорее всего, эта пауза взята Президентом Украины для того, чтобы согласовать антикоррупционную политику жесткую, и он на этом настаивает, именно с экономическими реформами, которые позволят получить определенную альтернативу для того, чтобы борьба с коррупцией не превратилась в определенную кампанейщину и не создала условий для того, что коррупция станет еще более тяжелой и, собственно, неминуемой для очень многих секторов национальной политики”, - отметил С.ГАВРИШ.

Он также считает, что не стоит ожидать быстрых результатов от борьбы с коррупцией. “Я бы здесь не ожидал как быстрых успехов, так и какого-то такого единого сценария, который бы позволил нам понять, что в Украине, например, по объявлению, с 1 числа такого-то месяца коррупция будет уменьшена, например, на 50%. Это процесс очень сложный, и здесь очень высока степень ответственности именно гражданского общества”, - сказал первый заместитель секретаря СНБО.