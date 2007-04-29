Завтра Яценюк отправится с визитом в США

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК 30 апреля отправится с двухдневным рабочим визитом в Вашингтон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в ходе визита министр проведет переговоры с государственным секретарем США Кондолизой РАЙС, советником президента США Стивеном ХЕДЛИ, торговым представителем США Сьюзен ШВОБ, членами Конгресса США, а также с представителями деловых кругов США и членами украинского общества.

Кроме того, программой визита предусмотрено выступление А.ЯЦЕНЮКА перед ведущими политологами и представителями СМИ США на тему: "Внутриполитическая ситуация в Украине и внешнеполитические приоритеты нашего государства".