Колесников обещает турбизнесу европейские условия

С реализацией административной реформы и реорганизацией министерств государство создаст европейские условия для развития туристического направления бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Роль государства в развитии туризма довольно проста. Самое главное – мы должны создать нашим компаниям, которые занимаются туризмом, а особенно владельцам гостиниц и тем, кто хочет вкладывать в развитие туристического бизнеса, условия на уровне с западными компаниями», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

По словам вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры, государство готово предоставлять отечественным компаниям, работающим на рынке туризма, надлежащую поддержку. «Государство готово отечественным компаниям, которые строят современные отели, частично компенсировать затраты. Это европейский стандарт и это является надлежащим вкладом государства в развитие отрасли», - сказал он.

В ближайших планах – открытие консолидированного государственного агентства в Москве. «Мы работаем над тем, чтобы все украинские туристические компании имели возможность быть представленными там и продавать свои услуги на российском рынке. Мы считаем российский рынок наиболее перспективным и таким, который не требует специальной подготовки, ведь Украина и Россия находятся фактически в равных условиях», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. «Думаю, что наше агентство получит все возможности, чтобы продавать свои туры по всему миру», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, согласно Указу Президента Украины Виктора Януковича от 9 декабря 2010 № 1085/2010 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» путем реорганизации Министерства транспорта и связи Украины образовано Министерство инфраструктуры Украины. На вновь образованное министерство также возложены функции по реализации государственной политики в сфере туризма.