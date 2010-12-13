Азаров нашел Надраге место «под крылышком» у Тигипко

Правительство будет рекомендовать Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ назначить экс-министра труда и социальной политики Василия НАДРАГУ на должность первого заместителя министра социальной политики.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время представления нового руководителя Министерства социальной политики – вице-премьер-министра, министра социальной политики Украины Сергея ТИГИПКО.

«Он останется работать в вашем министерстве в должности первого заместителя», - отметил Н.АЗАРОВ.

В то же время он поблагодарил В.НАДРАГУ за работу в должности министра труда и социальной политики.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что перед Министерством социальной политики поставлено чрезвычайно важное задание - проведение социальных реформ в стране.

Премьер проинформировал, что под руководством С.ТИГИПКО разработан законопроект о проведении пенсионной реформы в Украине. «Под руководством Сергея Леонидовича разработан серьезный, взвешенный законопроект, который, наконец, будет реализовывать пенсионную реформу и будет создавать у нас в стране накопительную пенсионную систему», - сказал глава правительства.

Он также поручил С.ТИГИПКО организовать и провести общественное разъяснение и обсуждение пенсионной реформы.

Н.АЗАРОВ заметил, что преодоление дефицита Пенсионного фонда вовсе не является главным заданием реформы: за три-четыре года дефицит будет ликвидирован. «В следующем году дефицит уменьшится на шесть-семь миллиардов, и постепенно, за три-четыре года, мы дефицит сведем к нулю», - отметил он.

Главной целью пенсионной реформы глава правительства назвал создание для людей возможности накапливать себе такую пенсию, какую они хотят и могут, исходя из своих доходов. Накопительные пенсионные фонды будут гарантией достойных пенсий и в то же время огромным ресурсом «длинных» денег для экономики, сказал Н.АЗАРОВ.