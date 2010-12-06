Wikileaks: Луценко получал поручение на арест Турчинова и Кожемякина

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в 2006 году получал поручение от Генеральной прокуратуры арестовать ближайших соратников лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО - Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА в рамках расследования дела по уничтожению в СБУ «дела МОГИЛЕВИЧА".

Об этом говорится в докладной за апрель 2006 года посла США в Украине по итогам его встречи с министром внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, которая опубликована на Wikileaks и сайте "Русский репортер".

«Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил послу 14 апреля, что генеральный прокурор приказал ему арестовать важных политиков из Блока Юлии Тимошенко Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА за нелегальное уничтожение документов Службы безопасности Украины, касавшихся январского газового договора с Россией и дела Семёна МОГИЛЕВИЧА, фигуры, связанной с организованной преступностью», - указывается в документах.

В докладной отмечается, что А.ТУРЧИНОВ работал главой СБУ, когда Ю.ТИМОШЕНКО была премьер-министром (февраль-сентябрь 2005 года), а А.КОЖЕМЯКИН был заместителем А.ТУРЧИНОВА по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. По данным материалов, в одном из СМИ утверждается со ссылкой на источники в CБУ, что А.КОЖЕМЯКИН подписал приказ уничтожить документы С.МОГИЛЕВИЧА всего за день до того, как тогдашний премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО была смещена (8 сентября 2005 года). Допускается, что документы могли быть уничтожены, поскольку содержали доказательства незаконного прослушивания противников Ю.ТИМОШЕНКО и/или доказательства сомнительных сделок между С.МОГИЛЕВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО, имевших место, когда она была главой компании United Energy Systems во второй половине 1990-х.

«ЛУЦЕНКО назвал выписанный генеральным прокурором МЕДВЕДЬКО ордер на арест "идиотским"... ЛУЦЕНКО рассказал, что его министерство будет только "соблюдать формальности", но не станет в самом деле брать ТУРЧИНОВА и КОЖЕМЯКИНА под стражу. Этот подход был лично одобрен Президентом ЮЩЕНКО», - указывается в документах.

«Переходя к другой теме, ЛУЦЕНКО повторил то, что уже говорил заместителю посла 11 апреля, отметив, что позволить ТУРЧИНОВУ стать министром внутренних дел согласно договоренностям Оранжевой коалиции может оказаться небезопасной затеей. ТИМОШЕНКО хотела посадить ТУРЧИНОВА в министерство, чтобы тот мог собрать опасную информацию о её политических врагах, утверждает ЛУЦЕНКО», - говорится в публикациях.