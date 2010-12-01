Карасев увидел, что власть растерялась

Акция протеста предпринимателей против подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса на Майдане Независимости в Киеве показала, что в стране не может быть установлен сильный авторитарный режим.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение политический эксперт Вадим КАРАСЕВ высказал сегодня на пресс-конференции.

«Майдан стал показателем того, что в Украине не может быть сильного авторитарного режима, а только слабый»,- сказал В.КАРАСЕВ.

Он отметил, что этот «слабый» авторитарный режим не знал, как реагировать на протесты предпринимателей против Налогового кодекса. По словам В.КАРАСЕВА, позиции руководителей страны разделились, и власть растерялась.

Эксперт также отметил, что Майдан продемонстрировал невозможность формирования в Украине государства на бюрократической основе. «В Украине бюрократия слабая, коррумпированная и некомпетентная», - сказал он.