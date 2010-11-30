Чечетов: Голодомор в Украине устроили те же, что и революцию 1917-го

Народный депутат Украины, член Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ считает, что Голодомор в Украине 1932-33 годов организовали те же, что и революцию 1917 года.

Об этом депутат заявил в интервью УНИАН.

На вопрос, как он чтит память жертв Голодомора, может быть, зажигает свечи, М.ЧЕЧЕТОВ ответил, что свечи не зажигает, поскольку он человек «неверующий».

«Знаете, еще почему Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО) канул в лету? Потому что нельзя жить все время в прошлом! Надо жить будущим. Были трагические события. Ну и что теперь? Что теперь мы должны делать?», - задал вопрос М.ЧЕЧЕТОВ.

Он считает, что «помаранчевые» «из голода сделали геноцид только с одной целью – сделать из России врага. А лидер государства всегда доложен объединять народ, а не разъединять. Вот пытались зомбировать людей геноцидом. И что, эта политика объединяла людей?».

«Вот я русский, моя жена - украинка. Так что, я должен признать, что мой дед убивал украинцев? Я вот когда выступаю перед учителями, говорю им: «Я вас Христом Богом молю, вот те зерна зла, ненависти, которые пытаются сеять помаранчевые, не допускайте до детей! Вот те зерна зла-геноцида!», – заявил М.ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, Голодомор – «эта была трагедия системы, система виновата, а не русские. В том правительстве только один русский был… (Далее М.ЧЕЧЕТОВ подробно разложил участников Октябрьского переворота 1917 года по национальному признаку, однако, по его просьбе, мы опускаем этот момент - УНИАН).

«Так что причем здесь русские?! Не было русских», – кричал М.ЧЕЧЕТОВ.

*** Полный текст интервью с М.ЧЕЧЕТОВЫМ читайте на сайте УНИАН