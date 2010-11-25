Предприниматели уже хотят выкинуть "сомнительных" из переговорной группы

Часть организаторов акции протеста предпринимателей недовольна составом группы переговорщиков с Администрацией Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель координационного совета акции протеста предпринимателей Владимир ДОРОШ.

Он отметил, что организаторы акции протеста планируют пересмотреть состав переговорной группы, «поскольку некоторые люди подыгрывают Администрации Президента».

Отвечая на вопрос журналистов, он уточнил, что, в частности, имеет в виду председателя Совета предпринимателей при оппозиционном правительстве Оксану ПРОДАН.

В.ДОРОШ отметил, что сейчас в состав переговорной группы предпринимателей входит 8 лиц. Однако, по его словам, туда частично попали “сомнительные кандидатуры”. Он также добавил, что организаторы акций протеста соберутся и сегодня или завтра примут решение относительно состава переговорной группы.

В.ДОРОШ отметил, что предприниматели довольны тем фактом, что первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА выслушала их аргументы и требования, однако отметил, что они не собираются идти на компромиссы и, как и раньше, требуют, чтобы Президент ветировал Налоговый кодекс.

В.ДОРОШ также сказал, что сегодняшнее пикетирование Администрации Президента закончено, и добавил, что о следующих акциях организаторы сообщат позже.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент организаторы пикетирования АП уже разобрали сцену, а часть митингующих вернулась на Майдан Незалежности, где продолжается акция протеста.