Подходы к АП милиция перекрыла железными щитами

Сотрудники милиции перекрыли движение по улице Лютеранской на участке вблизи улицы Банковой возле Администрации Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, они установили железные щиты как со стороны улицы Крещатик, так и со стороны улицы Шовковичной, на подъезде к Банковой.

Также фактически на пересечении улиц Банковая и Лютеранская стоят около двух десятков милицейских автобусов и выстроились около 200 бойцов Внутренних войск МВД спецподразделения «Барс».

Как сообщал УНИАН, на противоположном конце улицы Банковой, где она пересекается с улицей Институтской, проходит акция протеста предпринимателей, которые требуют от Президента ветировать Налоговый кодекс.