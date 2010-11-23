В Москве уверяют, что украинские станции НАТО заинтересовать не могут

НАТО не заинтересовано в использовании украинских станций в Севастополе и Мукачево рамках создания европейской системы противоракетной обороны (ПРО).

Такое мнение УНИАН высказал главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.

«Эти станции абсолютно бесполезны для НАТО, поскольку контур боевого управления будущей системы ПРО составляют американские многофункциональные РЛС», - сказал И.КОРОТЧЕНКО.

По его мнению, украинские станции в Мукачево и Севастополе имели какое-то значения когда были включены в общий контур о предупреждении о ракетном нападении России.

«Сами по себе они не нужны потому, что в НАТО действует совершенно другие алгоритмы, в Альянсе все вопросы передачи данных провязаны в едином информационном пространстве и в единых кодах. Это невозможно интегрировать. Это как взять первую машину ЕВМ, которые выпускались в Советском Союзе и попытаться соединить с высокотехнологическим процессором», - сказал он.

Он считает, что Украина не должна придаваться никаким иллюзиям относительно полезности этих станций для единой системы ПРО, которое НАТО строит в Европе.

«Все эти станции бесполезны потому, что система наведения, обнаружения, которая будет создаваться, будет создаваться на единых технических принципах», - считает И.КОРОТЧЕНКО.

По его мнению, слова генсека НАТО о возможности такого участия - это дипломатический реверанс со стороны НАТО.

«В конечном итоге Украина нужна НАТО как стартовая площадка для размещения противоракет, а не радаров, как страна, которая наиболее близко находится к России», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Варшаве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА сообщила, что Украина готова принять участие в создании европейской системы противоракетной обороны, которую планируют создать государства НАТО для защиты Европы и США.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказала в Варшаве во вторник.

«Украина засвидетельствовала не только желание приобщиться к созданию европейской противоракетной обороты, но и предоставить свои наблюдательные возможности в качестве практического шага участия Украины в европейской системе ПРО», - сказала она.

В начале ноября генеральный секретарь НАТО во время визита в Москву заявил, что не исключает включения украинских систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Севастополе и Мукачево в систему европейской ПРО.

Россия остро протестовала против лоббируемого администрацией Президента США Джорджа БУША проекта ПРО, видя в нем угрозу своим интересам.

В августе 2009 года администрация Президента США Барака ОБАМЫ отказалась от планов Дж.БУША разместить в Польше и Чехии элементы стационарной системы ПРО, решив вместо этого создать мобильную систему, элементы которой также планируется разместить в государствах Восточной Европы.

В конце минувшей недели 28 государств НАТО на саммите в Лиссабоне утвердили новую стратегию концепцию деятельности Альянса, которая, среди прочего, предусматривает создание системы европейской ПРО, в которую также планируется привлечь Россию.