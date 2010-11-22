Наша Украина призывает Януковича отправить в отставку Могилева

Партия «Наша Украина» призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА выполнить требования протестующих на Майдане Незалежности в Киеве и отправить в отставку министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЁВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

“Мы требуем от власти немедленно удовлетворить призыв зветировать Налоговый кодекс и прекратить нарушение прав граждан на свободные собрания и передвижение по стране. Нынешняя реакция власти, которая не отвечает на призывы людей, а вместо этого защищает себя кордонами спецназовцев и милиционеров, является неадекватной”, – говорится в заявлении партии.

“Наша Украина” осуждает любые проявления агрессии власти к гражданам, а также провокации, которые осуществляются против мирных пикетчиков. “Мы требуем отправить в отставку министра внутренних дел Украины А.МОГИЛЁВА”, – говорится в заявлении.