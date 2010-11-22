Всем, кто "под мухой", дали полчаса, чтобы убрались с Майдана

Протестующие призвали людей, которые находятся на Майдане и употребляют алкогольные напитки, уйти.

Об этом заявил один из активистов со сцены.

"Здесь есть люди, которые открыто употребляют спиртные напитки", - сказал он.

"Огромная просьба к этим людям, которые находятся “под мухой”, мы даем вам полчаса, чтобы вы отсюда ушли, после этого мы будем сдавать вас милиции", - заявил он.

Украинская правда