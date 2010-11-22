Всем, кто "под мухой", дали полчаса, чтобы убрались с Майдана
14:22, 22 ноября 2010Политика
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"После этого будем сдавать вас милиции"
Протестующие призвали людей, которые находятся на Майдане и употребляют алкогольные напитки, уйти.
Об этом заявил один из активистов со сцены.
"Здесь есть люди, которые открыто употребляют спиртные напитки", - сказал он.
"Огромная просьба к этим людям, которые находятся “под мухой”, мы даем вам полчаса, чтобы вы отсюда ушли, после этого мы будем сдавать вас милиции", - заявил он.
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