Без Януковича в его Администрации даже переговорщика назначить некому?
Предпринимателей просят подождать
Требования участников акции протеста относительно необходимости ветирования Налогового кодекса, принятого Верховной Радой, будут рассмотрены Администрацией Президента только после возвращения главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам народный депутат Украины от БЮТ, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.
По ее словам, представители участников акции протеста передали в Администрацию Президента свои требования. Этот документ был зарегистрирован надлежащим образом в Администрации. Однако, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в настоящее время в Администрации нет людей, уполномоченных вести переговоры с участниками акции протеста и рассматривать требования митингующих.
«Сейчас нет ни одного человека, уполномоченного на сегодняшний момент вести переговоры или координировать деятельность. Все будет только после возвращения Президента», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. (УНІАН: В.ЯНУКОВИЧ сегодня в Брюсселе принимает участие в саммите Украина-ЕС).
Она также сообщила, что документ был принят в секторе регистрации, и ему был присвоен входящий номер 423. Народный депутат подчеркнула, что будет отслеживать рассмотрение представителями власти требований предпринимателей.
В свою очередь глава профессоюза таксистов Украины Василий ПОПКОВ сообщил, что предприниматели в случае, если их требования не будут приняты, намерены ужесточить свои действия. Относительно конкретных действий В.ПОПОВ отметил, что это будет рассмотрено и принято координационным советом акции протеста.