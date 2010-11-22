Без Януковича в его Администрации даже переговорщика назначить некому?

Требования участников акции протеста относительно необходимости ветирования Налогового кодекса, принятого Верховной Радой, будут рассмотрены Администрацией Президента только после возвращения главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам народный депутат Украины от БЮТ, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, представители участников акции протеста передали в Администрацию Президента свои требования. Этот документ был зарегистрирован надлежащим образом в Администрации. Однако, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в настоящее время в Администрации нет людей, уполномоченных вести переговоры с участниками акции протеста и рассматривать требования митингующих.

«Сейчас нет ни одного человека, уполномоченного на сегодняшний момент вести переговоры или координировать деятельность. Все будет только после возвращения Президента», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. (УНІАН: В.ЯНУКОВИЧ сегодня в Брюсселе принимает участие в саммите Украина-ЕС).

Она также сообщила, что документ был принят в секторе регистрации, и ему был присвоен входящий номер 423. Народный депутат подчеркнула, что будет отслеживать рассмотрение представителями власти требований предпринимателей.

В свою очередь глава профессоюза таксистов Украины Василий ПОПКОВ сообщил, что предприниматели в случае, если их требования не будут приняты, намерены ужесточить свои действия. Относительно конкретных действий В.ПОПОВ отметил, что это будет рассмотрено и принято координационным советом акции протеста.