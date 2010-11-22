Милиция преградила предпринимателям путь к Администрации Президента

В Киеве на улице Банковой неподалеку от Дома Городецкого выстроилось около 100 сотрудников МВД, перегородив таким образом здание Администрации Президента для предпринимателей, которые протестуют против нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас колонны предпринимателей постепенно заполняют улицу.

Работники милиции стоят за металлическими турникетами, которыми поперек перекрыта улица.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве предприниматели протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Они начали свою акцию на Майдане Незалежности, после чего планировали отправиться к Администрации Президента с призывом к Виктору ЯНУКОВИЧУ ветировать этот Налоговый кодекс.