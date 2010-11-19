Предприниматели выдвинули ультиматум Януковичу (текст)

Предприниматели будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады Украины, если Виктор ЯНУКОВИЧ не ветирует принятый 18 ноября Налоговый кодекс.

Об этом идет речь в Ультиматуме Президенту Украины относительно неприемлемости принятого 18 ноября Налогового кодекса, координационного совета предпринимателей, которые выступают против Налогового кодекса, разработанного правительством Николая АЗАРОВА.

Как указывается в переданном УНИАН документе, предприниматели сообща выступают категорически против принятия, подписания и введения в действие Налогового кодекса.

“Налоговый кодекс уничтожает малый и средний бизнес, лишает минимальных средств существования миллионы работающих граждан и членов их семей. Налоговый кодекс уничтожает средний класс как основу демократии и гражданского общества. Налоговый кодекс принимается в интересах большого капитала, который снимает с себя социальную ответственность за благосостояние общества. Защитив собственные средства от налогообложения через выведение их в оффшоры, правящая в стране олигархия весь фискальный груз переводит именно на малый и средний бизнес”, - отмечают предприниматели.

Авторы ультиматума требуют от Президента: “немедленно наложить вето на Налоговый кодекс и обязать правительство его отозвать; за преступление против малого бизнеса и среднего класса, задокументированное в проекте Налогового кодекса, отправить в отставку его авторов — премьер-министра Н.АЗАРОВА, вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО”.

“Если В.ЯНУКОВИЧ не выполнит этих требований и не остановит введение в действие Налогового кодекса, это будет означать, что он сознательно берет на себя персональную ответственность за все негативные последствия его введения, - отмечают предприниматели. - В случае введения в действие Налогового кодекса мы будем вынуждены защищать свое право на жизнь, право на предпринимательскую деятельность, другие гражданские права и свободы бессрочными забастовками и акциями общественного неповиновения”.

Авторы ультиматума обращаются к местным советам всех уровней с призывом безотлагательно созвать внеочередные заседания и дать оценку Налоговому кодексу; поддержать этот Ультиматум и принять обращение к Президенту Украины относительно ветирования Налогового кодекса.

В связи с принятием Налогового кодекса большинством Верховной Рады предприниматели призывают собраться на гражданскую акцию 22 ноября 2010 г. в 10:00 возле Администрации Президента (г. Киев, ул. Банковая, 11, сбор со стороны ул. Институтской) с требованием к Президенту Украины немедленно ветировать этот Налоговый кодекс.

Кроме того, авторы ультиматума отмечают, что в случае подписания В.ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса, они начнут сбор подписей за проведение Всеукраинского референдума о досрочном прекращении полномочий Президента Украины и Верховной Рады и объявлении досрочных выборов Президента Украины и Верховной Рады.

“Заявляем о создании Национального координационного совета по досрочному прекращению полномочий Президента Украины и Верховной Рады. Приглашаем представителей объединений предпринимателей, общественных организаций, всех активных граждан войти в состав Координационного совета. Призываем всех граждан Украины поддержать этот Ультиматум, присоединиться к нашей борьбе за сохранение предпринимательства, за демократию, справедливость и гражданскую свободу в Украине”, - отмечается в документе.

Полный текст:

УЛЬТИМАТУМ

до Президента України щодо неприйнятності Податкового кодексу

Ми спільно категорично виступаємо проти ухвалення, підписання та запровадження у життя Податкового кодексу.

Податковий кодекс нищить малий та середній бізнес, позбавляє мінімальних засобів існування мільйони працюючих громадян та членів їхніх родин. Податковий кодекс знищує середній клас як основу демократії та громадянського суспільства.

Податковий кодекс ухвалюється в інтересах великого капіталу, який знімає з себе соціальну відповідальність за добробут суспільства. Захистивши власні кошти від оподаткування через виведення їх в офшори, правляча в країні олігархія весь фіскальний тягар перекладає саме на малий та середній бізнес.

Ми вимагаємо від Президента:

- у разі ухвалення Податкового кодексу більшістю Верховної Ради — негайно накласти на нього вето та зобов’язати Уряд його відкликати;

- за злочин проти малого бізнесу та середнього класу, задокументований у проекті Податкового кодексу, відправити у відставку його авторів — Прем’єр-міністра Миколу Азарова, віце-прем’єр-міністра Сергія Тігіпка та голову Держкомпідприємництва Михайла Бродського.

Якщо Віктор Янукович не виконає цих вимог і не зупинить введення в дію Податкового кодексу, це означатиме, що він свідомо бере на себе персональну відповідальність за всі негативні наслідки від його запровадження. У випадку введення в дію Податкового кодексу ми будемо змушені захищати своє право на життя, право на підприємницьку діяльність, інші громадянські права і свободи безстроковими страйками та акціями громадської непокори.

Ми звертаємося до місцевих рад усіх рівнів:

- невідкладно скликати позачергові засідання та дати оцінку Податковому кодексу;

- підтримати наш Ультиматум і прийняти звернення до Президента України щодо ветування Податкового кодексу.

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу більшістю Верховної Ради закликаємо зібратися на громадянську акцію 22 листопада 2010 р. о 10:00 біля Адміністрації Президента (м. Київ, вул. Банкова, 11, збір з боку вул. Інститутської) з вимогою до Президента України негайно накласти вето на цей Податковий кодекс.

У випадку підписання Віктором Януковичем Податкового кодексу ми розпочнемо збір підписів за проведення Всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України та Верховної Ради і оголошення дострокових виборів Президента України та Верховної Ради.

Заявляємо про створення Національної Координаційної ради з дострокового припинення повноважень Президента України та Верховної Ради. Запрошуємо представників об’єднань підприємців, громадських організацій, всіх активних громадян увійти до складу Координаційної ради.

Закликаємо всіх громадян України підтримати цей Ультиматум, приєднатися до нашої боротьби за збереження підприємництва, за демократію, справедливість і громадянську свободу в Україні.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Налоговый кодекс Украины. За это решение проголосовали 269 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.