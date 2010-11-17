Янукович думает, что под ВР пришли предприниматели, работающие вне закона

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что наибольшее сопротивление принятию Налогового кодекса оказывают те предприниматели, которые привыкли работать вне закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем вступительном слове на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое проходит сегодня в Киеве.

«У нас идет прозрачный процесс принятия Налогового кодекса… И сегодня, когда я смотрю на выступления представителей разного бизнеса… Чего они требуют сегодня во время рассмотрения Налогового кодекса – чтобы мы оставили те дыры, которые были в законодательстве, для того, чтобы не платить налоги», - заявил глава государства, отметив, что налоги должны платить все.

По убеждению Президента, руководство государства не должно останавливаться в процессе проведения реформ.

«И сейчас призывы, что мы организуем предпринимательский майдан, я вам скажу – это призывы тех, кто привык работать за рамками закона», - считает В.ЯНУКОВИЧ.