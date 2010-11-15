Литвин рад, что его не подсиживают: мне эта работа самому понравилась

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что следующие парламентские выборы должны повысить качество украинского политикума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время открытия программы парламентской стажировки «Помощник председателя комитета ВР 2010-2011».

«Мы обречены просто выйти на качественный прыжок в плане политикума во время следующих парламентских выборов. Это осень 2012 года», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом, по словам спикера, следующие выборы в ВР, вероятнее, пройдут по мажоритарной системе. «Я скажу откровенно, что я не воспринимаю этой системы. Я являюсь непреклонным сторонником по мажоритарному принципу выдвижения от партий», - сказал он. Спикер добавил, что именно по такому принципу может происходить естественная и логическая структуризация общества.

Обращаясь к интернам соответствующей программы, председатель ВР отметил, что именно эта программа дала Украине известных политиков и государственных служащих. По его словам, популярность этой программы подтверждает и тот факт, что на одно место претендовали по 4-5 человек. По словам спикера, интерны будут иметь возможность работать в комитетах ВР и подразделениях аппарата парламента.

В то же время В.ЛИТВИН выразил удивление, что не оказалось желающих стажироваться в аппарате председателя ВР. «Может, это потому, что вы не планируете в ближайшее время занимать эту должность? В принципе, это правильно и объективно, поскольку мне эта работа самому понравилась», - пошутил В.ЛИТВИН.