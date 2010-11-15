В МВД отчитываются, что повторные выборы прошли тихо-мирно

По данным Оперативного штаба МВД Украины, на 23.00 14 ноября избирательный процесс при повторном голосовании на отдельных участках по выборам депутатов местных советов прошло организовано и спокойно.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, грубых нарушений избирательного законодательства и общественного порядка не зафиксировано.

Избирательные участки охраняли свыше 1,5 тыс. работников органов внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 ноября, состоялись повторные выборы в 797 местных советов.

Повторное голосование в основном касалось формирования районных советов в случаях, когда территориальные избирательные комиссии не смогли признать победителей в одномандатных мажоритарных округах.