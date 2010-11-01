Жовтяк говорит, что в Ирпене избиркомы ждут, пока наблюдатели устанут

Председатель Киевской областной организации партии «За Украину!» Евгений ЖОВТЯК заявляет, что по состоянию на 7.00 утра 1 ноября на 25-ти из 26-ти избирательных участков Ирпеня (Ирпень, Ворзель, Гостомель, Коцюбинское) еще не приступали к подсчету голосов.

Он сказал в комментарии УНИАН, что такое поведение членов УИК можно объяснить лишь «их попыткам дождаться момента, когда через усталость и необходимость выхода на работу наблюдатели оставят помещение участков. Дело в том, что все избирательные комиссии сформированы в штабе Партии регионов из лояльных к ней людей. А закон, по которому осуществлялись выборы, позволяет устанавливать результаты даже при отсутствии кворума. Следовательно, комиссии сознательно затягивают процедуру, чтобы “установить” нужные Партии регионов “результаты голосования” после того, как на участках не останется наблюдателей».

По убеждению Е.ЖОВТЯКА, «такое поведение избирательных комиссий свидетельствует о том, что, даже, несмотря на грубые нарушения, имевшие место накануне, Партия регионов не уверена в окончательных результатах и собирается “дошлифовать” свои “победные” результаты с помощью неиспользованных бюллетеней».

Среди нарушений и избирательных технологий, которые массово применялись накануне и в день выборов и существенно повлияли на результат, Е.ЖОВТЯК назвал следующее: «Шесть из пятнадцати кандидатов на должность городского председателя Ирпеня прибегали к прямой покупке голосов в свою пользу и пользу своих партий (накануне по 200 гривен и в день выборов по 400 гривен, трое из них делали это массово). Покупателей голосов с сумками денег обнаруживали в день выборов непосредственно на подступах к участкам, но милиция, к которой обращались наблюдатели, не предпринимала никаких шагов для их задержания».

Также, по его словам, «в день выборов от участка к участку ездили и голосовали бригады иногородних граждан, которым члены избирательных комиссий выдавали бюллетени для голосования, несмотря на то, что в их паспортах стоял штамп о регистрации в Бердянске, и в списке избирателей не было их фамилий. На избирательном участке №4 одного и того же члена УИК четыре раза ловили при совершении таких действий, но он продолжал это делать вплоть до закрытия участка».

Кроме того, заметил Н.ЖОВТЯК, «студенты Национальной академии Государственной налоговой службы, проголосовав на своих участках, садились в автомобили с преподавателями академии и ездили голосовать по другим участкам, а перед закрытием большинства избирательных участков на них появились организованные группы “избирателей”, которых запустили на участки и которые голосовали до первого часа ночи. В частности, на избирательном участке №23 в пгт Коцюбинское в 21.30 внезапно появилось около 200 “избирателей”, хотя еще в 21.00 на участке не было ни одного избирателя. Этот факт установлен тремя ведущими телевизионными каналами, съемочные группы которых побывали на этом участке».