Яценюк соберет для Януковича данные на тех, кого наказывать после выборов

Лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК призвал однопартийцев, сторонников партии и политических партнеров сделать все возможное, чтобы не допустить фальсификаций на выборах 31 октября.

Об этом он сказал во время видеоконференции с партийными организациями «Фронту Змін» в регионах Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронту Змін”.

А.ЯЦЕНЮК считает необходимым создавать на местах совместные с другими политическими силами оперативные штабы для реагирования на случаи фальсификаций. «Фронт Змін» готов предоставить для этого свою инфраструктуру», - добавил он.

Обращаясь к своим однопартийцам, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что будет требовать детальных отчетов о незаконной деятельности государственных должностных лиц во время избирательной кампании и в день подсчета голосов. «По каждому факту, по каждому действию или бездеятельности любых должностных лиц в Украине необходима детальная информация», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что по итогам этих отчетов обратится к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с открытым письмом и конкретным перечнем фамилий всех должностных лиц, которые будут замечены в нарушениях избирательного законодательства. «Президент публично говорил о том, что каждый нарушитель будет наказан, и я по каждому факту дам ему информацию с тем, чтобы правоохранительная система приняла меры ко всем чиновникам, членам комиссий, судьям, которые выносят неправосудные решения», - сообщил лидер партии.

Лидер “Фронту Змін” призвал всех причастных к обеспечению голосования и подсчета голосов действовать исключительно по закону. «Хочу заверить всех членов комиссий, председателей районных, областных государственных администраций, чиновников разных уровней, что ни один человек, который будет нарушать закон, не останется вне границ уголовного расследования», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК обратился к однопартийцам с призывом помочь другим политическим силам защитить результат на выборах и противостоять фактам фальсификаций. «Приглашаются все, кто хочет защитить результат, ни перед кем не закрываются двери, поскольку у нас есть возможность защитить демократическое волеизъявление”, – сказал он и добавил, что по каждому факту фальсификаций должны подаваться жалобы в суды, а также эти случаи должны широко освещаться в средствах массовой информации.

По его словам, в оперативных штабах обязательно будут работать юристы, наблюдатели, будут привлекаться журналисты. Он сообщил, что также в штабах будут работать мобильные бригады, которые смогут немедленно выезжать на участки в случае поступления сигнала о возможных фальсификациях.

«Я искренне надеюсь на то, что мы сможем обеспечить волеизъявление украинцев, что наша политическая сила не только получит результат, но и закрепит демократические преобразования в Украине», - подчеркнул лидер «Фронту Змін».