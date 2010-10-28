Чтобы наблюдать за выборами, украинцам придется «маскироваться»?

В Украине за местными выборами будут наблюдать всего 2405 украинских наблюдателей, в том числе 1151 - от Гражданской сети "Опора", 647 - от Комитета избирателей Украины, 117 - от общественной организации "Фронт Змін".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга АЙВАЗОВСКАЯ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Впрочем, часть наблюдателей не смогли получить регистрацию, потому вынуждены будут отслеживать ход дня голосования в статусе журналистов", - сказала О.АЙВАЗОВСКАЯ.

В свою очередь, представитель Комитета избирателей Украины Наталия ЛИННИК отметила, что на этот раз возможности журналистов как наблюдателей очень ограничены.

"Нас тревожит, что зарегистрировано ненадлежащее количество как международных, так и внутренних наблюдателей. И мы будем вынуждены наблюдать за выборами как журналисты. Есть такая норма, которую можно трактовать по-разному. Раньше в законе было четко прописано, кто имеет право присутствовать при подсчете голосов. Сейчас журналисты имеют право присутствовать на заседании избирательных комиссий. Конечно, подсчет голосов происходит в режиме заседания. Но я не исключаю, что такое право будет ограничено", - подчеркнула Н.ЛИННИК.