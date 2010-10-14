БЮТ в Киевсовете раскололся на три депутатских группы

Фракция БЮТ в Киевсовете раскололась на три депутатских группы. Официально объявлена фракция БЮТ в составе 14 человек. Остальные депутаты остаются или внефракционными, или вошли в новую депутатскую фракцию «Киевляне за будущее».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие заявления зачитал сегодня на заседании сессии Киевсовета секретарь горсовета Олесь ДОВГИЙ.

Он напомнил о решении совета Блока Юлии Тимошенко, согласно которому во фракции БЮТ в Киевсовете 14 депутатов.

В соответствии с этим решением в БЮТ остаются Татьяна МЕЛИХОВА, Олег МЕДВЕДЕВ, Сергей МЕЛЬНИК, Александр БРИГИНЕЦ, Владимир КОБЕЛЕВ, Николай МЕЛЬНИК, Владимир НАУМЕНКО, Виктор НАУМКО, Дмитрий НИКУЛЬШИН, Инна НОВАК, Владимир СЕМИНОГА, Игорь СОЛОШЕНКО, Владислав ЯРЦЕВ, Николай ЛУКЬЯНЮК.

Эти депутаты были перерегистрированы в системе «Рада» как депутаты фракции БЮТ.

Объявлено также, что председателем фракции остается Т.МЕЛИХОВА.

Из БЮТ были исключены по решению совета блока Олег ПЕТЬКУН, Анатолий ШЕВЧЕНКО, Александр ТОЛУБИЦКИЙ, Алексей ДАВЫДЕНКО, Сергей КОЗЫР, Александр КОЗИС, Олег КУРОВСКИЙ, Юрий ДМИТРУК, Юрий БЕРЕГОВЫЙ, Семен БОРИСЕНКО, Борис ДРОБОТ, Владимир ДРОБОТ, Денис МОСКАЛЬ, Александр НЕЗНАЛ, Дмитрий ОЛИЙНЫК, Виктор ТИЩЕНКО, Роман ШТЕЙНАС. Всего 18 человек, из которых 8 – приняли решение о создании и вхождении в новую фракцию в Киевсовете под названием «Киевляне за будущее». Это депутаты Ю.БЕРЕГОВЫЙ, Ю.ДМИТРУК, А.КОЗИС, А.НЕЗНАЛ, Василий СЕНЧУК (который вышел из фракции по собственному желанию – УНИАН), О.КУРОВСКИЙ, А.ШЕВЧЕНКО и А.ТОЛУБИЦКИЙ.

Сопредседателями новой депутатской фракции избраны Ю.ДМИТРУК и В.СЕНЧУК.

Остальные – 10 депутатов – остаются внефракционными.

Вместе с тем, в интервью журналистам бывший депутат БЮТ Д.МОСКАЛЬ отметил, что, скорее всего, в Киевсовете будет создана еще одна новая фракция, в которую войдут депутаты, которые были во фракции БЮТ и сейчас являются внефракционными.

«Я думаю, это будет тоже депутатская группа, в которую войдут 10 депутатов», - сказал Д.МОСКАЛЬ.

Относительно того, что побудило О.ДОВГОГО вернуться к проблеме во фракции БЮТ и объявить с трибуны об исключении из фракции депутатов по решению совета БЮТ, Д.МОСКАЛЬ высказал предположение, что это сделано с целью отвлечь внимание от якобы существующих проблем во фракции Блока Черновецкого: «То, что зачитал О.ДОВГИЙ, - это решение совета блока – я думаю, О.ДОВГИЙ сделал это, чтобы отвлечь внимание от проблем в Блоке Черновецкого, и решил заняться проблемами БЮТ».

Также О.ДОВГИЙ на заседании сессии сообщил о решении фракции Блока Виталия Кличко об исключениии из ее состава депутата Дмитрия АНДРИЕВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, 7 октября представитель фракции Блока Виталия Кличко Наталия НОВАК сообщила, что фракция проголосовала за исключение из ее состава депутата Д.АНДРИЕВСКОГО. Соответствующая информация была передана секретарю Киевсовета О.ДОВГОМУ еще на прошлом заседании горсовета. «Просто в прошлый раз О.ДОВГИЙ отказался ее озвучивать, хотя был обязан это сделать. Мы повторно подали эту информацию и просим считать АНДРИЕВСКОГО вне фракции и внести соответствующие изменения в систему «Рада», - отметила Н.НОВАК.