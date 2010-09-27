СБУ проводит обыск у первого заместителя мэра Каменец-Подольского
Идет выемка документов
В кабинете первого заместителя мэра Каменец-Подольского Валерия АНДРУХОВИЧА сотрудники СБУ проводят обыск.
Как сообщил корреспонденту УНИАН сам В.АНДРУХОВИЧ, сотрудники СБУ проводят выемку документов. Охранники не допускают в кабинет первого заместителя мэра других людей.
Кроме того, СБУ проводит опрос работников отдела по обслуживанию городского совета.
Как сообщал УНИАН, СБУ разоблачила противоправную деятельность городского головы Каменец-Подольского Хмельницкой области Анатолия НЕСТЕРУКА и управляющего делами исполкома городского совета Николая НЕЧАЯ, которые вымогали взятку у местных предпринимателей в 300 тысяч гривен.
20 сентября прокуратура Хмельницкой области по материалам СБУ в отношении мэра и его сообщника возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.