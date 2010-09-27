ЦУМ через СМС намекает, что Цушко засиделся в министрах

Социалистическая партия Украины приняла решение выдвинуть на пост мэра Одессы министра экономики, лидера СПУ Василия Цушко. Об этом на пресс-конференции заявил первый секретарь Одесского городского комитета Соцпартии Украины, председатель молодежной общественной организации «Союз молодых социалистов» (СМС, как ее называет официальный сайт СПУ) Иван Капталан. Специально под выдвижение Цушко социалисты создали Одесскую общественную инициативу под названием ЦУМ («Цушко в мэры»), сообщает пресс-служба СПУ.

В рамках данной инициативы социалисты обратятся к Президенту Украины с просьбой о поддержке кандидатуры Цушко в одесские мэры.

Комментируя инициативу, Капталан перечислил достоинства выдвиженца: «Цушко и есть та третья сила, в которой действительно нуждается наш город», у него есть «солидный опыт политической и хозяйственной работы». Третьим достоинством стала принадлежность Цушко к команде Виктора Януковича, а также его «молодость и незапятнанная репутация».

Пресс-служба соцпартии отметила, что вопрос выдвижения в мэры с действующим министром экономики пока не согласовывался – сейчас Цушко находится в зарубежной командировке.