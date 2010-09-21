Мэра Новомосковска посадили в СИЗО

Сегодня работники милиции задержали городского председателя Новомосковска Виктора ЛИТВИЩЕНКО, который подозревается в превышении власти и растрате имущества, что повлекло тяжелые последствия.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Сегодня областная прокуратура возбудила против городского председателя Новомосковска уголовное дело по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Как установлено в ходе доследственной проверки, в период 2004-2010 годов городской председатель Новомосковска превысил свои полномочия, нарушив закон об аренде земли. В частности, он незаконно заключил договоры аренды земельных участков, занижая процентные ставки с 3% до 1,1%, что привело к недополучению бюджетом города свыше 500 тыс. грн.

Также в августе 2009 года городской председатель без согласования Новомосковского городского совета незаконно передал на баланс кредиторов, с последующей реализацией, 14 объектов нежилого фонда общей стоимостью свыше 1 млн. 600 тыс. грн. В результате этих действий было безосновательно растрачено имущество территориальной общины в особо крупных размерах.

Досудебное следствие ведется Следственным управлениям УБОП ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

В.ЛИТВИЩЕНКО находится в изоляторе временного содержания.