Блоки Кличко и Литвина помогли создать систему, и станут ее заложниками?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что административная реформа в виде ликвидации районных советов в Киеве приведет к максимальной консолидации админресурса в руках назначаемых чиновников, не подотчетных избирателям.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

«Безусловно, вертикаль власти после ликвидации районных советов станет значительно более эффективной и управляемой. Однако одновременно с этим мы вынуждены констатировать наступление на принципы местного самоуправления. Что случится завтра с системой управления столицы? Все механизмы будут сосредоточены в руках назначаемых чиновников, абсолютно не подотчетных избирателям. Одновременно с этим такие чиновники будут носителями необычайно мощного административного ресурса, способного существенно скорректировать результаты любого голосования», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, фракции Виталия КЛИЧКО и Владимира ЛИТВИНА в Киевском горсовете поступили крайне опрометчиво, подержав такую реформу.

«Позиции этих фракций не поддаются никакому логическому анализу. Во-первых, с точки зрения идеологии – они традиционно выступали за усиление норм местного самоуправления в столице. А, во-вторых, они с сегодняшнего дня становятся заложниками системы, которую сами же и помогли создать. На следующих выборах они будут стоять в очереди в разного рода администрациях, согласовывая квоты «админресурса», делясь с его носителями своими местами. Эта тенденция еще более усилится в случае проведения мажоритарных выборов в Киеве», - прогнозирует А.ГОЛОБУЦКИЙ.