Бютовцы продолжают блокировать трибуну и президиум в пустом зале ВР

Фракция «БЮТ-Батькивщина» продолжает блокировать трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты из фракций, которые входят в коалицию, покинули сессионный зал, утреннее заседание так и не было открыто.

На данное время в сессионном зале ВР находятся около 30 народных депутатов, в основном из фракции «БЮТ-Батькивщина», а также несколько депутатов из фракции НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, в «БЮТ-Батькивщине» заявили, что будут блокировать работу ВР, пока не будут приняты позитивные решения по их требованиям.

«БЮТ-Батькивщина» настаивает на принятии решений по отмене повышенных цен на газ, по введению моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги, по введению налоговых каникул для малого и среднего бизнеса, а также по урегулированию вопросов относительно энергетической безопасности.