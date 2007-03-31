Луценко: Украина живет с африканскими зарплатами и европейскими ценами

Лидер гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО призывает украинцев поддержать намерения распустить парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил на митинге на Майдане Незалежности.

«Призываю вас поддержать роспуск парламента», - сказал он, обращаясь к людям, которые пришли на митинг оппозиции в Киеве.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «в настоящее время это правительство не имеет права на существование». Поскольку, по его словам, оно не сделало ничего для улучшения социального положения людей в Украине.

«Я выступаю категорически против этой власти. Мы сегодня живем в Украине на африканские зарплаты и по европейским ценам», - сказал он, аргументируя свои слова о невозможности существования правительства, которое возглавляет Виктор ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что не является сторонником досрочных выборов, но, по его убеждению, только благодаря этому (проведению досрочных выборов – УНИАН) можно изменить в настоящее время действующую исполнительную власть.

Вместе с тем, Ю.ЛУЦЕНКО упрекнул Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, поскольку считает, что «сегодня наступает момент для главы Украинского государства исполнить свой долг». Имеется в виду распустить парламент, поскольку ВР не исполняет положенных на нее народом функций.

По его словам, Президент обязан распустить ВР, в том числе из-за того, что он должен нести ответственность за то, что он был избран народом в 2004 году во время помаранчевой революции.