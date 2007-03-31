Тимошенко: Ющенко нужны только проект указа и ручка

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает выйти на Майдан в случае неподписания Президентом Украины указа о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на митинге в субботу на Майдане Незалежности.

«Не нужны никакие решения Конституционного Суда и переговоры», - заявила лидер БЮТ.

Она подчеркнула, что Президент имеет проект соответствующего указа и ручку.

По ее убеждению, каждый день пребывания сегодняшней власти отдаляет Украину от лучшей жизни.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, если не будет указа о роспуске, население соберется на Майдане и будет требовать роспуска ВР до тех пор, пока соответствующее решение не примет Президент.

Она считает, что соответствующее решение только за Президентом.

В свою очередь, лидер Гражданского движения Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что “пока вместе – мы победим!”.

Лидер партии “Народный Союз Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО подчеркнул, что “реваншисты думают, что они безнаказаны и кому нужен роспуск парламента?”