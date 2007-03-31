Луценко уже готов отказаться от перевыборов

Лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко заявляет, что если коалиция примет ультиматум президента, то оппозиция продолжит свою оппозиционную деятельность и откажется от идеи досрочных выборов.

"Если коалиция примет ультиматум, выдвинутый президентом, то мы дальше спокойно продолжим оппозиционную деятельность. Если нет, то у нас нет другого выхода, как принять этот вызов", - сказал он журналистам в субботу.

Луценко добавил, что оппозиция не рвется к власти, потому как оппозиционная деятельность является также очень ответственной.

"Я, собственно, не ставлю за самоцель немедленные досрочные выборы в парламент. Честно говорю, что считаю более эффективным путь "Новая Конституция - новый избирательный закон – а потом выборы", - заявил он.

"Но сегодня форс-мажор. Не мы бросили вызов", - сказал Луценко, добавив, что вызов бросила именно коалиция, которая "проводит неконституционные решения по формированию большинства".

Украинская правда