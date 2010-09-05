Партийцы Тимошенко жалуются, что им не регистрируют Авакова

В ВО «Батькивщина» заявляют, что должностные лица Главного управления юстиции в Харьковской области «действуют с превышением служебных полномочий, злоупотребляя властью и служебным положением».

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, заявила член бюро Харьковской областной организации партии «Батькивщина» Светлана СЕМКО, комментируя вчерашнее решение управления юстиции в Харьковской области об отказе в регистрации нового председателя областной парторганизации Арсена АВАКОВА.

«Право принимать такое решение не предусмотрено ни одним нормативным актом. До Приказа Главного управления юстиции в Харьковской области был приобщен правовое заключение относительно отказа во взятии к сведению информации об изменении в составе руководящих органов областной организации, которая свидетельствует о том, что принятию решения предшествовало проведение правовой экспертизы уставных документов», – отметила С.СЕМКО.

Она заметила, что в соответствии с п.4 и п.5 Приказа Минюста «Об утверждении порядка подготовки и оформления решений относительно легализации объединений граждан и других общественных формирований», правовая экспертиза уставных документов осуществляется исключительно при легализации (регистрации) объединений граждан и регистрации изменений в уставные документы.

«Принятие к сведению информации об изменении руководящих органов объединения граждан не нуждается в проведении каких-либо правовых экспертиз. Следовательно, действия должностных лиц харьковского управления юстиции нарушают право областной организации «Батькивщины» на свободу объединения граждан в политические партии и общественные организации, что закреплено в статье 36 Конституции Украины, и является вмешательством во внутреннюю деятельность партии», – подчеркнула С.СЕМКО.

Она также добавила, что действия служебных лиц управления юстиции содержат признаки преступлений, предусмотренных ст.170 (препятствование законной деятельности профсоюзов, политических партий, общественных организаций) и ч.1 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 июня отчетно-избирательная конференции харьковской областной организации ВО «Батькивщина» избрала своим лидером А.АВАКОВА.