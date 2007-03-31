Ющенко убежден, что Центризбирком никто не уволит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что парламент не сможет отправить в отставку Центральную избирательную комиссию, Конституционный Суд и т.п.

Как передает корреспондент УНИАН, так глава государства прокомментировал вчерашнее заявление депутата из Партии регионов Василия КИСЕЛЁВА о роспуске ЦИК, в случае принятия Президентом решения о досрочном прекращении полномочий нынешнего состава парламента.

В.ЮЩЕНКО отметил, что парламент не имеет полномочий отправлять в отставку членов ЦИК. Он напомнил, что в соответствии с Конституцией освобождаются и назначаются члены ЦИК по представлению Президента (ст. 85 п. 21 – УНИАН).

«Я этих предложений не внесу. Точка. Все остальное – это версии, политиканство, запугивание, это демонстрация того, что в этой стране может быть продолжен недемократический процесс – они уволят ЦИК, они уволят Конституционный Суд. Никто никого не уволит», - подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что Украина будет демонстрировать всему миру, что как два года назад, когда нация поднялась с колен и смогла честно на демократической основе решить проблему власти, так и сегодня нация встанет с колен и скажет: это коалиционное большинство в парламенте не будет иметь возможности действовать антиконституционно.