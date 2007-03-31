Луценко знает свое место

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что «Народная самооборона» готова к формированию единого избирательного списка демократических сил в случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на четвертом съезде партии «Народный Союз «Наша Украина».

«Я знаю свою обязанность, я знаю свое место. Оно будет вместе с вами, в едином списке демократических сил», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что аббревиатура НСНУ расшифровывается как «Народная самооборона Наша Украина».

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил, что поддерживает ультиматум Президента Украины к правящей коалиции о недопущении антиконституционного переворота. «Это достойная позиция единственного руководителя, который выполняет свой долг перед народом, избравшим его стоять на страже наших прав», - сказал он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что Президент и оппозиция должны добиться системы гарантий выполнения ключевых условий от оппонентов. «Потому что они демонстрируют татарскую тактику: три шага назад, три шага вперед», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.