Экс-глава совета НБУ напоминает, что стоит за "улыбками" российской власти

Нельзя забывать, что в течение всей 19-летней истории независимости Украины основные внешнеэкономические вызовы поступали к нам от России. Такое мнение в интервью еженедельнику “Зеркало недели” высказал экс-председатель Совета национального банка Украины, профессор Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ.

«Хоть как бы мы ни улыбались друг другу, но нельзя забывать, что на протяжении всей почти двадцатилетней истории нашей независимости основные внешнеэкономические вызовы поступали к нам от восточного соседа. Нас постоянно испытывают на прочность, ищут слабые места, - сказал А.ГАЛЬЧИНСКИЙ, - не хочу копаться в прошлом, снова привлекать внимание к проблемам конфискации наших сбережений, распределения активов бывшего СССР, его золотовалютных запасов, до того, как нас «надули» во время выхода из рублевой зоны, как блокировались высокотехнологичные проекты, в частности, и проект Ан-70, и многое другое”.

Профессор убежден, что эти вопросы не девальвируются из-за срока своей давности, а украинская власть, независимо от личных симпатий или антипатий к лидерам России, не имеет права их замалчивать, потому что “такого права им никто не делегировал”.

А.ГАЛЬЧИНСКИЙ также напомнил и о последних фактах, таких, как обходные газопроводы и газовый контракт, подписанный Юлией ТИМОШЕНКО. По его словам, российская пресса сообщала, что разработку проектов газопроводов, в т.ч. и «Южного потока», начали осуществлять по инициативе Владимира ПУТИНА еще во времена президентства Леонида КУЧМЫ. “Всё это нечто большее, нежели политика защиты национальных интересов России. Это - «политика на поражение» конкурента», - убежден А.ГАЛЬЧИНСКИЙ. При этом он добавил, что газовые договоренности В.ПУТИНА и Ю.ТИМОШЕНКО были выполнены в контексте того, что «России вовсе не нужен сильный украинский президент, сильная Украина».

«Настоящие друзья так не делают. К тому же этих контрактов никто не отменял. Они продолжают действовать. Стодолларовая скидка на цену газа - это совершенно другое. Это очень скромная плата россиян за пролонгацию сроков дислокации Черноморского флота”, - сказал А.ГАЛЬЧИНСКИЙ, - Я не призываю новую власть отвечать тем же. У нас другая ментальность, другое видение перспективы. Но выводы мы обязаны делать. Пользуясь армейской терминологией, скажу так: развивая всесторонние связи с Россией, необходимо оставаться по отношению к ней на расстоянии вытянутой руки. В моем понимании это тоже принципиально важно”.

Что касается двустороннего сотрудничества Украины и России, профессор отмечает, что оптимальной структурой экономических отношений является система прямых двусторонних связей. “Никаких еэпов, никаких таможенных зон и других многосторонних образований для этого совсем не нужно. Это - принципиальная позиция, которую я отстаиваю много лет, в том числе и тогда, когда работал советником президента”, - сказал А.ГАЛЬЧИНСКИЙ.