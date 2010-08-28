Эксперты неоднозначно восприняли идею Табачника

Эксперты считают, что в системе высшего образования должна быть конкуренция.

Такое мнение они высказали в экспертном опросе, проведенным Институтом Горшенина.

В институте напоминают, что Министерство образования инициировало изменения в системе высшего образования, в результате которых сократится число высших учебных заведений. Министр Дмитрий ТАБАЧНИК объяснил, что в Украине больше ВУЗов, чем в Германии, Великобритании, Польше и Бельгии вместе взятых, и они предполагают значительную нагрузку на бюджет. Кроме того, нет достаточного количества выпускников, чтобы заполнить все места в высшей школе. Поэтому министерство будет приветствовать объединение университетов в мощные региональные учебные заведения, число частных ВУЗов при этом может существенно сократиться. В связи с этим, институт опросил экспертов относительно целесообразности таких нововведений.

Ректор Таврического национального университета им. В.Вернадского Николай БАГРОВ уверен в необходимости подобных реформ. «Это предложение я полностью поддерживаю. Весь мировой опыт развития системы высшего образования говорит о наличии разных форм предоставления образования, но всё же есть какое-то оптимальное соотношение. А в Украине произошёл явный перекос в сторону резкого увеличения коммерческих ВУЗов, которые не имеют, в абсолютном своём большинстве, материальной базы, кадрового потенциала, традиций, но пытаются готовить и выпускать специалистов, востребованных новым временем», - сказал эксперт. Он считает, что такая реформа может улучшить качество образования: «Вместо того, чтобы каждый университет назывался национальным, лучше бы для каждого региона выбрать один ВУЗ, который будет собирать вокруг себя все лучшие силы и готовить специалистов. Я думаю, от этого резко увеличится качество образования. Ведь надо признать, в последние годы оно резко упало, и любые социологические исследования докажут, что специалисты 70-х годов по своему уровню были выше, чем те, которых, к сожалению, высшая школа выпускает сегодня». Однако Н.БАГРОВ уверен, что решать этот вопрос следует поэтапно: «Это болезненный процесс, его нельзя рубить шашкой, его надо решать поэтапно. Но то, что этот вопрос требует решения – совершенно однозначно, если мы думаем о будущем высшего образования в Украине».

Президент Донецкого института социального образования Сергей ВЕТРОВ согласен, что система требует реформ: «Конечно, во главу угла нужно ставить качество – качество образовательных услуг. Но это качество должен определять, прежде всего, сам потребитель – студенты, родители. Если будет искусственное сокращение или достаточно жёсткие условия, это приведёт к тому, что частные ВУЗы будут отмирать, не имея возможности эти условия выполнить. В системе образования, как в любой другой отрасли, должна быть конкуренция, должно быть развитие. Монополия государственных ВУЗов будет приводить к дальнейшему застою в развитии. А система образования требует достаточно серьёзных реформ», - отметил эксперт. Он также считает, что решение вопроса путём объединения ВУЗов – достаточно конструктивное, но при этом необходимо учитывать интересы всех сторон. «Путь объединения ВУЗов, наверно, нормальный, но это должен быть внутренний процесс снизу. Только путём диалога между руководителями частных ВУЗов и Министерством нужно решить, как смягчить этот процесс, как сделать его реальным, чтобы какие-то объединения оказались более устойчивыми, более способными, при этом интересы собственников, конечно, должны учитываться. Это проблема, у которой пока нет ясного решения», - заявил С.ВЕТРОВ.

Первый проректор Университета экономики и права «КРОК» Олег ШАРОВ считает, что подобные заявления не стоит драматизировать: «О намерениях сокращать общее количество ВУЗов до нынешнего министра говорили, как минимум, три предыдущих. Что касается того, насколько это хорошо или плохо, то маленький ВУЗ, когда он имеет свою идеологию, свою миссию, своё видение, имеет право на существование не меньше, чем большой. Так что мы за то, чтобы ВУЗов было много и разных. Но то, что какое-то количество может оказаться нежизнеспособным – в этом есть определённая логика жизни». Эксперт предполагает, что процесс изменений неизбежен. «Я допускаю, что не должно быть абсолютно застывших неподвижных структур, что-то развивается, что-то, увы, деградирует. Здесь есть и элементы рынка, потому что много ли студентов, мало ли студентов – это диктует определённые условности. В 90-х годах количество ВУЗов резко росло. Утверждать, что их количество сейчас не зашкалено – очень сложно. Но во всех странах свои традиции. Масштабы – это элемент национальной традиции, если хотите, элемент культуры», - заявил О.ШАРОВ.

Ректор Киевского международного университета Хачатур ХАЧАТУРЯН не согласен с идеей сокращения количества частных ВУЗов. «Государственные ВУЗы – это государственные интересы. Это не должно касаться частных ВУЗов. Это, в прямом смысле, нарушение прав человека. Может, человек хочет, чтобы с ним отдельно занимались? Это его право – за свои деньги учиться там, где он хочет», - сказал эксперт. Он полагает, что форма собственности и количество учащихся для ВУЗа – вопрос не принципиальный. «Возьмите Оксфордский университет, где 39 колледжей, в каждом колледже – 500-600 человек учится. Ансамбль этих колледжей создаёт Оксфордский университет. Важно одно – качественная работа. Если люди работают качественно и дают прекрасное образование – это не зависит от количества студентов. Качество преподавания – это одно, а количество студентов – это совершенно другое. Университетом ВУЗ должен называться по уровню преподавания, а не по количеству учащихся. Нужно, наоборот, проводить индивидуальные занятия, чтобы дать хорошее образование, а не считать по количеству и соединять, чтобы делать колхоз – 25-30 тысяч человек. Я думаю, это ни к чему хорошему не приведёт», - заявил эксперт.