Янукович: я похож на человека, который чего-то боится?

Президент Виктор Янукович исключает повторение "газового кризиса".

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, телевидению и радио ARD и газете Frankfurter Allgemeine.

На вопрос, может ли президент гарантировать, что кризисы со снабжением газа на запад не повторятся, Янукович ответил: "Я абсолютно исключаю повторение такой ситуации. Это невозможно, такого не будет никогда, по крайней мере, пока я буду президентом".

"Мы сейчас пытаемся строить такие отношения, которые бы удовлетворяли Евросоюз, Россию как потребителя и поставщика энергоресурсов, и Украину как транзитера. Я - за строгое соблюдение всех соглашений, которые существуют между нашими странами", - сказал президент.

Кроме того, отвечая на вопрос, не боится ли он, что приближение Украины к России может углубить раскол в обществе, Янукович заявил: "Я похож на человека, который чего-то боится?".

"Сепаратисты или националисты, которые пять лет руководили страной, потеряли больше чем две трети товарооборота между Украиной и Россией. В результате этого экономика Украины упала, и мы имели около 15 процентов падения ВВП", - отметил он.

"Товарооборот между Украиной и Россией с 40 миллиардов (долларов) упал до 13 миллиардов. Такую политику называть успешной - не поворачивается язык. Кстати, от такой политики страдали не только мы, но и наши партнеры в мире, в том числе - Европа", - отметил Янукович.

"Эта политика, которая была, ее можно назвать авантюрной и волюнтаристской. Безусловно, это не отвечало национальным интересам Украины. Это не отвечало интересам наших партнеров в мире", - заявил он.

Президент подчеркнул, что "за Украиной начал закрепляться имидж страны непредсказуемой, ненадежной".

"Поэтому нужно было менять эту позицию, что мы и сделали за очень короткий срок. За шесть месяцев товарооборот между Украиной и Россией увеличился на две трети - на 70 процентов. До конца этого года, возможно, мы достигнем товарооборота, который был при моем правительстве", - сказал Янукович.

"Поэтому я не боюсь того, что я делаю. Я доволен этим", - отметил он.

Украинская правда