Посол Германии: от этих выборов зависит авторитет Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Ханс-Юрген ХАЙМЗЕТ считает, что местные выборы будут иметь решающее значение для будущего авторитета Украины.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина».

Посол отметил, что приветствует тот факт, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ видит необходимость в изменении закона в его нынешнем виде. «Важно, чтобы местные выборы в октябре прошли в соответствии с демократическими стандартами. Это отразится непосредственно на авторитете Украины», - сказал посол, добавив, что уже беседовал по этому поводу с людьми, ответственными за происходящее в политической жизни Украины.

Дипломат также считает, что в интересах Украины пригласить на местные выборы наблюдателей от ОБСЕ. Он отметил, что международные наблюдатели обычно присутствуют на общенациональных выборах и редко – на местных.

«Есть вопрос к украинскому руководству: пригласит ли оно на эти местные выборы наблюдателей от ОБСЕ? Хотя это и не принято, я думаю, в данном случае это было бы в интересах страны. В любом случае я исхожу из того, что на выборах будут национальные наблюдатели от негосударственных организаций», - сказал посол.

Он также считает, что в Конституцию Украины нужно вносить определенные поправки. «Главное, чтобы реформы проводились в соответствии с Конституцией, и была создана эффективная система сдерживаний и противовесов. Нельзя допустить, чтобы законодательная власть стала фактически частью исполнительной. Каким образом избавить процесс законотворчества от постоянного вмешательства, телефонных звонков, указаний исполнительной и законодательной власти?» - сказал Х.-Ю.ХАЙМЗЕТ.

Также, по его словам, важно, чтобы в новой Конституции сохранились права Верховной Рады, в том числе по утверждению государственного бюджета. «Будет ли в результате усилена роль Президента или премьер-министра – этот вопрос должна решать сама Украина. Принципиальный вопрос – удастся ли Украине освободиться от стиля командного управления "сверху вниз" и предоставить обществу и экономике возможность дальнейшего демократического развития – пока остается без ответа», - добавил дипломат.