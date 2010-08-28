Местные депутаты: власть объявила войну предпринимателям

Депутаты Изюмского городского совета в Харьковской области требуют немедленно отозвать проект Налогового кодекса Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель горсовета, решение обратиться с таким требованием в центральные органы власти было принято на 84-й сессии Изюмского горсовета 5-го созыва в четверг, 26 августа.

«Развитие сильного Украинского национального государства, - говорится в обращении, - возможно только при условии создания мощной социальной опоры в лице среднего класса. Значительную его часть составляет среднее и мелкое предпринимательство”.

«Национальная власть, - считают изюмские депутаты, - обязана обеспечивать продвижение в развитии среднего и мелкого предпринимательства как своей основной опоры, создавать условия для его становления, минимизировать влияние государственного аппарата на развитие предпринимательства. В условиях кризиса власть должна идти навстречу и обеспечить налоговые каникулы, чтобы дать предпринимательству возможность выстоять».

Вместо этого, заявляют депутаты, центральная власть “объявила среднему и мелкому предпринимательству настоящую войну”. “Начаты тотальные проверки предпринимательской деятельности органами МВД, устанавливаются нереальные суммы штрафов. Теперь предпринимателей ожидает новый удар в виде Налогового кодекса и Закона Украины об обязательном пенсионном страховании», - отмечают они.

«Обещанные налоговые каникулы, - сказано в обращении, - превращены в обычный фарс. Новый Налоговый кодекс фактически уничтожит упрощенную систему налогообложения и нивелирует единый налог. Расширение полномочий налоговой инспекции прямо будут нарушать конституционные права граждан Украины. Обыски помещений, безапелляционность решений, принятых налоговой, принудительное взыскание, аресты – это прямое уничтожение предпринимательства. В Налоговом кодексе заложено системное игнорирование принципа равноправия плательщиков и органов налоговой инспекции».

Депутаты отмечают, что «предпринимательство уже реагирует на тотальное наступление власти: началось широкомаштабное свертывание предпринимательской деятельности малого и среднего звена. Многие предприниматели города склонны к приостановке своей деятельности в связи с непомерным налоговым грузом».

«Изюмский городской совет 5 созыва, - отмечается в обращении, - в поддержку мелкого и среднего бизнеса требует от центральных органов власти немедленно отозвать проект Налогового кодекса Украины».

За это решение, сообщил собеседник агентства, проголосовали 32 (всего в горсовете 44) депутата Изюмского горсовета, большинство из которых составляют представители Партии регионов (24 мандата).