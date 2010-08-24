Тимошенко говорит, что Янукович намерен продлить себе срок до 7 лет

Действующая власть намерена отменить ближайшие парламентские выборы и пролонгировать срок полномочий главы государства с 5 до 7 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время митинга по случаю 19-й годовщины Независимости Украины.

«Что они планируют? Они планируют в 2012 году не проводить парламентских выборов, перенести их на 2015-й. А зачем выборы стране, которую они хотят видеть рабами и которую хотят видеть униженной», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также, по ее словам, следующий план действующей власти – это продление срока полномочий Президента Украины с 5 до 7 лет путем внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины. «И это значит, что в 2015 они не хотят видеть переизбрания Президента», - отметила лидер БЮТ.

Также она добавила, что в сентябре этого года власть намерена отменить политическую реформу 2004 года и вернуться к нормам Конституции, которые были до этого. «И отдельный план для народа, который наивно верит В.ЯНУКОВИЧУ, – это лозунг, что бедные будут теперь полностью обслуживать богатых, а богатые теперь не будут помогать бедным, а наоборот – бедные помогут богатым. Так сегодня планируется экономика страны», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.