Патриарх Филарет помолился за Украину

24 августа в патриаршем Свято-Владимирском кафедральном соборе состоялась Молитва за Украину. Возглавил ее Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Вместе с ним молились за процветание нашей страны епископат, духовенство и верующие.

Помолиться за процветание государства также пришли лидер оппозиции, председатель партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко, председатель Народного Руха Украины Борис Тарасюк, группа народных депутатов.

Напомним, что Молитва за Украину была традиционным мероприятием празднования Дня Независимости и происходила в Святой Софии при участии представителей разных конфессий Украины – членов Всеукраинского совета церквей. В этом году власть изменила эту многолетнюю традицию и президент Янукович с премьером Азаровым молились лишь с одной конфессией – УПЦ, которая находится в единстве с Московским Патриархатом.

“Нам сегодня не дали помолиться вместе. Поэтому мы молимся отдельно за Украину”, - обращаясь к Богу сказал Патриарх Филарет.

Святейший обратился к Богу с просьбой утвердить Независимость Украины, послать мудрость руководителям страны.

Молитва завершилась традиционным духовным гимном Украины “Боже, єдиний, великий, нам Україну храни”.