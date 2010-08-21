Рудьковский избран первым секретарем Политсовета СПУ

20:41, 21 августа 2010
Политика
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Нет разногласий ни с Цушко, ни с Морозом 

Первым секретарем Политсовета Социалистической партии Украины избран Николай РУДЬКОВСКИЙ. Такое решение было принято сегодня, 21 августа, на заседании Политсовета партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, предложение о кадровом назначении Н.РУДЬКОВСКОГО внес лидер партии Василий ЦУШКО.

Н.РУДЬКОВСКИЙ поблагодарил партийцев и главу СПУ за оказанное доверие.

Он заявил, что его основная задача - вернуть Соцпартию в высшую политическую лигу: «Местные выборы и выборы в Верховную Раду, которые пройдут в 2012 году, должны показать жизнеспособность социалистов и востребованность наших идей, главная из которых - борьба за социальную справедливость, построение Европы в Украине».

Кроме того, Н.РУДЬКОВСКИЙ подчеркнул, что у него нет разногласий с В.ЦУШКО, почетным председателем СПУ Александром МОРОЗОМ и руководителями обкомов СПУ.

Он также сообщил, что поддерживает линию на сотрудничество Соцпартии с теми политическими силами, которые хотят строить благополучную и стабильную Украину.

По словам Н.РУДЬКОВСКОГО, он намерен организовать эффективную работу центрального аппарата партии, Секретариата Политсовета СПУ для реализации поставленных перед ним задач, ключевой из которых является предвыборная.

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