"Зеленый фронт": ряд людей уничтожают харьковский футбол

Харьковское общественное движение «Зеленый фронт» считает несправедливым снятие с футбольного клуба «Металлист» 9 очков и будет бороться за отмену наложенных Федерацией футбола Украины санкций в отношении клуба.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении «Зеленого фронта».

«Участники общественного движения «Зеленый фронт», - говорится в заявлении, - с недоумением и возмущением восприняли решение Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины о наказании футбольной команды «Металлист» в виде снятия с команды 9 очков в текущем чемпионате Украины по футболу».

Авторы заявления отмечают, что их движение «было создано в результате массового сопротивления харьковчан административному произволу, коррупции и беззаконию и с самого своего основания боролось против тех людей, которые своими действиями фактически уничтожают в Харькове футбол как наиболее массовый и популярный вид спорта».

Представители «Зеленого фронта» расценивают не иначе как «расправу» над конкурентом «попытки Федерации футбола Украины и ее органов на основании бездоказательных обвинений в коррупции лишить футбольный клуб «Металлист» честно заработанных очков и обезглавить его менеджмент». Такая политика, по мнению «Зеленого фронта»», ставит «президента ФФУ Григория СУРКИСА, главу КДК ФФУ Стефана РЕШКО в один ряд с и.о. Харьковского городского головы Геннадием КЕРНЕСОМ, а именно – людей, которые уничтожают харьковский футбол».

Справка УНИАН. Общественное движение «Зеленый фронт» было создано в Харькове в мае-июне 2010 года как организация, выступающая против строительства автодороги в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, а также против уничтожения зеленых насаждений.