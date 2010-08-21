ПР: есть масса способов изменить ситуацию в киевских райсоветах

Депутат фракции Партии регионов в Киевсовете Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ заявил, что фракция «регионалов» не инициировала проведение внеочередной сессии горсовета.

“Фракция Партии регионов не рассматривала вопроса созыва внеочередной сессии на своем заседании, следовательно, я с полной уверенностью могу заявить, что никто из наших депутатов не инициировал ничего подобного”, - отмечается в заявлении фракции ПР, текст которой передан УНИАН.

Депутат пояснил, что его фракция в Киевсовете состоит из шести депутатов, согласно же Регламенту этого органа для созыва сессии необходима инициатива как минимум 40 представителей депутатского корпуса, то есть трети от общего состава совета. Кроме того, сессия может быть созвана по инициативе секретаря Киевсовета или какой-либо из постоянных комиссий, но депутаты должны быть заранее об этом предупреждены, подчеркнул депутат.

“Партия регионов, как и большинство киевлян, действительно хочет изменить ситуацию в районных советах столицы к лучшему, хочет, чтобы в городе был наведен порядок, а при решении проблем в первую очередь учитывались интересы территориальной общины, но для этого существует масса способов. И выборы в местные советы – далеко не худший из них”, - подчеркнул “регионал”.

Как сообщал УНИАН, киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о созыве 25 августа пленарного заседанияя VI сессии горсовета.