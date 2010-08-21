Депутат-бютовец построил карьеру с поддельным дипломом

Депутата Черкасского областного совета, заместителя председателя областной организации БЮТ сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью Главного управления МВД в Черкасской области уличили в использовании поддельного диплома бакалавра.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Черкасской области, депутат в свое время недоучился в филиале Открытого международного университета развития человека и за невыполнение учебного плана был отчислен из числа студентов заочного отделения, однако когда появилась перспектива возглавить райгосадминистрацию, ему понадобился диплом о высшем образовании.

Как выяснили оперативники УГСБЭП УМВД Украины в Черкасской области, депутат облсовета получил от должностного лица университета поддельный диплом бакалавра по направлению "Экономика и предпринимательство". Депутат представил его вместе с другими документами для назначения на должность и в марте 2005 года был назначен на должность главы РГА и получил статус государственного служащего 3-й категории 7-го ранга.

Прокуратурой Черкасской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.