Янукович «одарил» главных таможенника и налоговика

Указ - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил специальные звания руководителям ГНА и таможни. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. В частности, Президент присвоил специальное звание главного государственного советника налоговой службы главе Государственной налоговой администрации Украины Александру ПАПАИКЕ и специальное звание действительного государственного советника таможенной службы Украины председателю Государственной таможенной службы Украины Игорю КАЛЕТНИКУ. Кроме того, специальное звание генерал-майора налоговой милиции получил первый заместитель начальника налоговой милиции – начальник Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Андрей ГОЛОВАЧ.

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