Янукович «одарил» главных таможенника и налоговика

15:36, 21 августа 2010
Политика
1643 0

Указ - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил специальные звания руководителям ГНА и таможни.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

В частности, Президент присвоил специальное звание главного государственного советника налоговой службы главе Государственной налоговой администрации Украины Александру ПАПАИКЕ и специальное звание действительного государственного советника таможенной службы Украины председателю Государственной таможенной службы Украины Игорю КАЛЕТНИКУ.

Кроме того, специальное звание генерал-майора налоговой милиции получил первый заместитель начальника налоговой милиции – начальник Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Андрей ГОЛОВАЧ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter