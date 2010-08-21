Янукович «одарил» главных таможенника и налоговика
Указ - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил специальные звания руководителям ГНА и таможни.
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
В частности, Президент присвоил специальное звание главного государственного советника налоговой службы главе Государственной налоговой администрации Украины Александру ПАПАИКЕ и специальное звание действительного государственного советника таможенной службы Украины председателю Государственной таможенной службы Украины Игорю КАЛЕТНИКУ.
Кроме того, специальное звание генерал-майора налоговой милиции получил первый заместитель начальника налоговой милиции – начальник Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Андрей ГОЛОВАЧ.