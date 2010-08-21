Кравчук знает в Украине только одного независимого человека

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что в праздновании Дня Независимости главным являются не вышиванки, а жизнь людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я призываю не танцевать, танцы – это атрибут, песни – атрибут, вышиванка – атрибут, а главное – это жизнь людей. Праздновать День Независимости нужно так, чтобы люди жили лучше, чтобы человек стал независимым. У нас сегодня в Украине независимым является один человек – это Президент, и то ему навязывают. Все остальные – зависимые: и Верховная Рада, и правительство, я уже не говорю о рядовых и нерядовых», - сказал Л.КРАВЧУК.

Он отметил, что достойно День Независимости Украины будет отмечаться, когда люди станут независимыми.

По словам Л.КРАВЧУКА, это единственный в Украине национальный праздник, и к нему нужно соответственно относиться.

Кроме того, по его мнению, к празднованию Дня Независимости должен быть один подход – обычное празднование и круглая дата. «Нам не нужно объяснять, что мы не проводим парад потому, что его проводили на 65-летие Великой мировой войны. Я думаю, что это не является неудобным и не является таким, что объясняет сущность вопроса. Это совсем разные праздники. И мы должны объяснять это тем, что мы проводим парады лишь на круглые даты», - сказал Л.КРАВЧУК.